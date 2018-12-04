Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи

04.12.2018 19:32



Страны – участницы ОПЕК+ требуют от России значительного сокращения объемов добычи нефти, сообщают «Ведомости». Участники ОПЕК+ требуют сокращения суточной добычи нефти на 250-300 тыс. баррелей, в то время, Россия согласна на уменьшение суточной добычи лишь на 140 тыс. баррелей. Главный участник ОПЕК, с точки зрения объемов добычи и экспорта нефти, Саудовская Аравия, требует более значительных уменьшений количества добываемой нефти, с формулировкой «для равноправного сотрудничества».