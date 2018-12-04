Актер Алексей Панин снова устроил пьяный дебош, на этот раз на рейсе из Стамбула

04.12.2018 13:40



Актер Алексей Панин, который известен своим скандальным и провокационным поведением, в минувшую субботу снова отличился пьяным дебошем. В этот раз, как передает РИА Новости со ссылкой на свой источник из авиакомпании АК «Победа», он устроил скандал на рейсе из Стамбула. По прилету во «Внуково» артиста задержали.

Выяснилось, что Панин нарушил правила, дважды покурив в туалетной комнате, и не обращая внимания на замечания персонала. Более того, актер решил устроить лекцию всем пассажирам: стал кричать, как правильно надо курить в самолете, и прикрывать детектор дыма салфеткой. Этому «финту», по его словам, его научила экс-супруга, которая работала стюардессой.