Станислав Черчесов рассказал, что думает об аресте Кокорина и Мамаева

04.12.2018 12:35



Главный наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов дал комментарий по поводу ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает ТАСС. По словам специалиста, это прискорбная история, которая могла произойти с кем угодно: с артистом, фигуристом, или, например, с журналистом. Повышенное внимание к этому инциденту было вызвано личностями его участников. «Хотелось бы, чтобы под неприятной ситуацией поскорее подвели черту», — отметил Черчесов.