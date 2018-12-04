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Порошенко сообщил об иске в суд ООН из-за «агрессии» в Керченском проливе

04.12.2018 11:03
Порошенко сообщил об иске в суд ООН из-за «агрессии» в Керченском проливе

Киев подает иск в Международный суд ООН в связи с инцидентом, который недавно произошел в Керченском проливе. Как передает Газета.ру, об этом сообщил глава Украины Петр Порошенко, выступая по ТК ICTV. В данный момент, по его словам, идет подготовка всех соответствующих документов. Украинский лидер рассчитывает, что, благодаря этому иску Россия будет отвечать за свою «агрессию» против Украины.

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