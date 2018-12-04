Встреча Путина и Мадуро состоится 5 декабря

04.12.2018 10:40



Беседа президента России Владимира Путина и его коллеги из Венесуэлы Николаса Мадуро состоится в эту среду, о чем в разговоре с Интерфаксом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее Мадуро в своем твиттере сообщил о том, что отправляется в Россию с официальным визитом. Целью поездки он назвал расширение и укрепление дипломатических отношений и дружественных связей между двумя государствами. Предстоящую встречу с Путиным он назвал очень важной.

Отношения между Россией и Венесуэлой можно назвать вполне дружескими. Так, в 2017 году Мадуро решил присудить Путину премию мира имени Уго Чавеса. Со своей стороны Путин поздравил главу страны с победой на выборах, итоги которых не признали многие страны.