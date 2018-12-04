Новое устройство может собирать питьевую воду из сухого пустынного воздуха

04.12.2018 07:47



Прототип нового устройства, разработанного в Университете науки и технологий им. Короля Абдуллы (KAUST) в Саудовской Аравии, способен поглощать воду из сухого пустынного воздуха, а затем выпускать ее по требованию. Это своего рода изобретение, которое может оказаться бесценным для людей, живущих в засушливых, пустынных районах, где наблюдается серьезный недостаток питьевой воды, пишет ScienceAlert.

Ключом к устройству является специальный гидрогель на основе соли хлорида кальция. Он может оказаться неотразимым для воды, но обычно превращается в соленую жидкость, когда он поглощает пар. Однако, благодаря инновациям инженеров, смесь гидрогелей сохраняет все в твердой форме, пока вода не понадобится. Команда ученых смогла решить проблему, возникающую ранее при использовании хлорида кальция, превратив соль в полимер, чтобы она сохраняла свою форму до нагревания, а углеродные нанотрубки затем помогли бы высвободить воду.

Идея заключается в том, что устройство может захватывать воду из воздуха в течение ночи, а затем отпускать ее при нагревании в течение дня.

Именно так прототип тестировали исследователи: 35 г (1,23 унции) гидрогеля смогли захватить 37 г (1,31 унции) воды в течение ночи с относительной влажностью около 60%. На следующий день было достаточно 2,5 ч солнечного света, чтобы выпустить 20 г (0,71 унции) воды, которая была собрана в устройстве, готовом к употреблению.

Однако ученые еще не удовлетворены результатом - они надеются настроить проект так, чтобы вода непрерывно выпускалась.

Основная задача состоит в том, чтобы получить из их лабораторного прототипа коммерческий продукт, но это новое устройство на основе гидрогеля как раз и может стать продаваемым устройством.

«Этот тип генератора атмосферной воды дешевый и доступный, отлично работает с широким диапазоном влажности, не нуждается в электричестве и, следовательно, особенно подходит для производства чистой воды в отдаленных районах», - пишут исследователи.