Мадуро вылетел в Россию для встречи с Путиным

04.12.2018 07:19



Лидер Венесуэлы Николас Мадуро направляется в Россию для проведения встречи с президентом Владимиром Путиным. Такой информацией Мадуро поделился в своем Twitter, пишет ТАСС. Венесуэльский лидер сообщил, что переговоры с Путиным будут очень серьезными и важными для всей страны. В своем сообщении он называет народы России и Венесуэлы братскими и надеется на укрепление и дальнейшее продуктивное развитие двусторонних отношений между странами.