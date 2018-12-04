Украинский омбудсмен упала в обморок после слов Порошенко

04.12.2018 06:16



После того, как президент Украины Петр Порошенко призвал зрителей в студии телеканала ICTV и всех телезрителей канала обратить внимание на то, как весь мир "мгновенно отреагировал" на арест украинских военных кораблей в Керченском проливе, омбудсмен страны по правам человека Людмила Денисова упала в обморок, пишет РИА Новости. Порошенко немедленно сошел с трибуны, чтобы помощь женщине подняться. После чего вернулся к своему выступлению отметив, что Денисова делает огромную работу по возвращению украинских моряков из военного плена, работая по двадцать часов в сутки.