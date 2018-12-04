В Латвии жалуются на убытки из-за российского эмбарго

04.12.2018 06:00



После того, как три года назад Россия ввела запрет на продажу рыбных консервов, которые поставляются из Латвии, крупнейшее латвийское предприятие по переработке шпрот Brivais Vilnis сообщает о серьезных убытках, пишет РБК. Так, в текущем году компания потеряла порядка €435 тыс., что значительно меньше суммы убытков прошлого года. Тем не менее, данные потери все равно являются значительными для предприятия, и оно вынуждено искать новые рынки сбыта. Россия ввела эмбарго на поставку консервов из Латвии из-за обнаружения в них опасного канцерогена — бензопирена.