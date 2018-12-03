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Кровавый водопад в Антарктиде

03.12.2018 23:59
Кровавый водопад в Антарктиде

Этот необычный водопад в Антарктиде является поистине уникальным и неповторимым местом на нашей планете. Кроваво-красный поток вытекает из ледника Тейлора в Сухих долинах Мак-Мердо. Кровавый водопад (англ. Blood Falls) течет даже при минусовых температурах. Почему же он был назван "кровавым"?

Водопад в Антарктиде обнаружил австралийский исследователь и геолог Гриффит Тейлор в 1911 году. В первый же день своего нахождения в Антарктиде он добрался до ледника, который впоследствии и был назван его именем - ледник Тейлора. На белоснежных склонах огромного ледника австралиец еще издали заметил странные кроваво-красные разводы, похожие на кровоточащую рану. Он решил, что в красный цвет воду окрашивают микроводоросли. Но позднее учёные выяснили, что за красный цвет отвечает двухвалентное железо, которое при взаимодействии с кислородом воздуха мгновенно окисляется, приобретая красный цвет.

Ниспадающий с 13-метровой высоты ярко-красный водный поток Тейлор назвал "Кровавым водопадом". Вода выходит из огромного подземного резервуара, расположенного на глубине почти 500 метров под ледником. Исследователи предположили, что это озеро, которое образовалось когда сухие долины были затоплены морской водой. После отступления воды и наступления льда озеро было закрыто слоем льда. Вода в нем очень соленая (в несколько раз солонее, чем океанская) и не замерзает даже при –10 °C.

Кровавый водопад

Группе ученых из Гарвардского университета во главе с геомикробиологом Jill Mikucki удалось выяснить, почему Blood Falls имеет такой необычный цвет. Исследователи взяли пробы «кровавой» воды и изучили образцы. Они не обнаружили в воде никаких водорослей, но узнали, что она намного солонее, чем в океане и что в ней нет кислорода. Кроме того в воде было много железа и присутствовали микроорганизмы.

Питательной средой для микроорганизмов в данном случае являются химические реакции преобразования трехвалентного железа (Fe3+) до двухвалентного (Fe2+) с использованием растворенных в воде сульфатов (минералов, солей серной кислоты). При выходе воды наружу восстановленное железо окисляется и образуется ржавчина, которая придает такой необычный оттенок водопаду.

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