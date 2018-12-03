Россияне смогут отдохнуть за счет работодателя уже в январе

03.12.2018 23:33



С 1 января 2019 года россияне смогут отправиться в отпуск за счет руководителя. Так, согласно новому закону, который вступает в силу в следующем году, компания сможет получить налоговые льготы, оплачивая отпуск своих сотрудников, пишет Интерфакс. Максимальный размер расходов составит 50 тыс. рублей в год. В эту сумму может быть включена оплата билетов, проживания в гостинице, экскурсий и программ санаторного лечения не только сотрудника компании, но и его супруги, детей до 18 лет или студентов-очников до 24 лет. Правда путешествие может быть совершено только по России.