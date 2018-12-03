"Победа" предлагает ввести плату за регистрацию в российских аэропортах

03.12.2018 22:59



Пассажиры должны иметь возможность выбирать за что им платить. Так глава лоукостера "Победа" Андрей Калмыков обосновал свое обращение в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность ввести в аэропортах России платную регистрацию на рейсы, пишет РБК. По его словам, в настоящее время стоимость регистрации на рейс включена в стоимость билета, и многие пассажиры, которые регистрируются онлайн, все равно вынуждены ее оплачивать. Если отменить обязанность авиакомпаний включать стоимость регистрации в стоимость билета, то пассажир сможет сам решить, зарегистрироваться ли ему онлайн, или заплатить за регистрацию непосредственно в аэропорту. Так, в зарубежных аэропортах стоимость регистрации на стойке "Победы" обойдется пассажиру в €25.