В Америке предложили ввести в Черное море военные корабли НАТО

03.12.2018 22:36



В Сенате США предложили ввести в Черное море американский военный флот и военные корабли НАТО. С таким заявлением выступил член Республиканской партии Джон Баррассо, пишет РИА Новости. Сенатор заявил, что это необходимо сделать для того, чтобы защитить интересы Украины. По его словам, введение военного флота в Черное море необходимо для демонстрации силы российскому президенту Владимиру Путину, который, являясь жестким человеком, только с силой и считается.