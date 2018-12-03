Директор Софии Ротару объяснил отказ певицы от выступлений в России
03.12.2018 20:18
София Ротару отказалась от всех выступлений в России. С такой информацией выступил Игорь Курилев, который является концертным директором украинской певицы, пишет РИА Новости. Он озвучил официальную версию отказа от выступлений, сославшись на возраст и напряженную ситуация между Россией и Украиной, имея в виду введение на Украине военного положения и закрытие границ.
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хрен ли этой старушке приезжать туда куда ее не зовут...а это просто предлог не позориться у других то Артистов сейчас самый чЁс начинается ..потому что хороший корпоратив -год прокормить может а ..Он(Игорь Курилев- который является концертным директором )украинской певицы озвучил официальную версию отказа от выступлений, сославшись на её возраст.. одно слово старушка-бормотушка