Директор Софии Ротару объяснил отказ певицы от выступлений в России

03.12.2018 20:18



София Ротару отказалась от всех выступлений в России. С такой информацией выступил Игорь Курилев, который является концертным директором украинской певицы, пишет РИА Новости. Он озвучил официальную версию отказа от выступлений, сославшись на возраст и напряженную ситуация между Россией и Украиной, имея в виду введение на Украине военного положения и закрытие границ.