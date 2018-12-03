Коньяку повышают статус: почему производители просят поднять цены

03.12.2018 19:59



Производители коньяка обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой о повышении минимальных цен на отечественный коньяк на 30%, сообщает РБК. Они объяснили данную меру тем, что производство, розлив и реализация хорошего отечественного коньяка приводит к тому, что в розничной продаже подобный коньяк не может стоить дешевле 700 рублей за половину литра. Сейчас же минимальная розничная цена коньяка составляет 371 рубль за 0,5 л. Кроме того, производители подчеркнули, что отечественный коньяк является продуктом не каждодневного потребления, а ситуативным товаром, напитком по особому случаю. Соответственно и цены на него должны быть существенно выше.