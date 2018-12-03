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В Москве сайт детской одежды заподозрили в организации проституции

03.12.2018 17:47
В Москве сайт детской одежды заподозрили в организации проституции

В СМИ появилась информация о сайте одежды, который помимо вещей гардероба предлагал детей в почасовую аренду, сообщают РИА новости. Столичные следователи начали следственную проверку данного факта. Известно, что на сайте предлагались дети в аренду с почасовой оплатой, а также с возможностью доставки «живого товара» за пределы МКАД. Следователи выясняют все обстоятельства и факты, с целью выяснения истинной картины ситуации.

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