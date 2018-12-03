МВД решило снизить нагрузку на участковых из-за нехватки кадров

03.12.2018 14:57



В связи с дефицитом кадрового состава, руководство МВД России решило снизить функциональную нагрузку на участковых сотрудников полиции, начиная с весны следующего года, сообщает «Интерфакс». На официальном сайте ведомства разместили текст приказа, в котором указывается, каким именно образом следует снижать нагрузку на участковых уполномоченных. С мая 2019 года участковые перестанут привлекаться к комплексу мероприятий, не связанных с их основной участковой деятельностью, что довольно широко практиковалось ранее. Кроме того, предлагается перевести документооборот участковых в электронную форму.