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Среди украинцев, которых задержали в Тбилиси, оказался депутат Рады

03.12.2018 12:06
Среди украинцев, которых задержали в Тбилиси, оказался депутат Рады

Украинцы, которые были задержаны на границе Грузии, оказались членами партии «Самопомощь», а возглавлял их депутат Верховной Рады Семен Семенченко, передает Газета.ру со ссылкой на местные СМИ. Об этом рассказал глава украинской Социалистической партии Илья Кива. Он также сообщил, что на данный момент не известно, где находится Семенченко, он вылетел в неизвестном направлении, избежав таким образом ареста.

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