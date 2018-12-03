Катар покидает состав ОПЕК

03.12.2018 10:35



Власти Катара приняли решение: покинуть состав ОПЕК. Как передает РБК со ссылкой на ТК Al Jazeera, о том, что страна выходит из Организации стран — экспортеров нефти объявил министр энергетики Саад аль-Кааби. Уточняется, что с соответствующим сообщением он выступил во время пресс-конференции, которая прошла в столице Катара Дохе. В данный момент аналитики оценивают, как подобный шаг отразится на дальнейшем существовании организации, и какие последствия будет иметь мировой рынок нефти.