Армия Сирии уничтожила более 270 боевиков ИГИЛ

03.12.2018 10:03



Армия Сирии продолжает борьбу с боевиками на своей территории. Так, на юге страны (провинция Эс-Сувейда) на днях было уничтожено порядка 270 террористов ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в РФ). Информация об этом поступила от представителя командования группировки войск российских ВС в Сирии Олега Макаревича. Он также рассказал о подробностях операции: она проходила в сложнейших погодных условиях и в не самой простой местности с глубокими каньонами, широкими пещерами и широкими расщелинами.