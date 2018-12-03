В Германии призывают «перезагрузить» отношения с Россией

03.12.2018 09:23



Все больше германских политиков и общественных деятелей призывают быть более лояльными к России. В их числе – председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек, заявивший, что на сегодняшний день обстановка во всем мире находится в таком состоянии, что нуждается в «перезагрузке» отношений с Москвой, пишет Märkische Oderzeitung. Он убежден, что российская сторона непременно должна стать участником европейской системы безопасности. Вместе с этим Платцек отмечает, что речь идет именно о «мирном существовании», а не, например, о дружбе или партнерстве.