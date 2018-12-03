Самые большие зарплаты получают в ЯНАО

03.12.2018 07:26



Самые высокооплачиваемые рабочие места имеют проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе. Такую информацию представило агентство РИА Рейтинг, проведя собственное исследование уровня заработных плат в российских регионах. Критерием отбора регионов стало количество проживающих в субъекте РФ граждан, зарплаты которых составляют более 100 тыс. рублей или менее 15 тыс. рублей.

Так, 27% проживающих в ЯНАО получают более 100 тыс. рублей в месяц. Второе место в рейтинге по количеству человек, получающих высокие зарплаты, заняла Чукотка (26%). Далее следуют Hенецкий АО и Магаданская область. Москва же, с 17,6% расположилась на пятом месте, пишет РИА Новости.

Больше всего людей, которые получают зарплату меньше 15 тыс. рублей оказалось в Дагестане, их количество составляет 46% от общего числа работающих жителей региона. Второе место в антирейтинге принадлежит Карачаево-Черкесии (44%). Также, по данным исследования, каждый пятый сотрудник в России получает зарплату меньше 15 тыс. рублей в месяц.