США и Британия могут поссориться из-за истребителей F-35

03.12.2018 06:52



Между США и Британией назревает конфликт из-за возможного нарушения договора о приобретении истребителей морского базирования F-35 типа B. Об этом, ссылаясь на собственные источники в министерстве Великобритании, сообщает телеканал Sky News. Согласно полученной информации, Британия обязалась закупить у США 138 истребителей F-35 типа B, однако, теперь, британская сторона требует сократить количество самолетов данного типа, заменив их истребителями наземного базирования типа А, которые стоят почти на £20 млн меньше. По мнению собеседника телеканала, США будет воспринимать эту ситуацию, как "огромное предательство".