Россия прокомментировала сообщения о британских военных на Украине

03.12.2018 05:58



Как сообщила "Русская служба Би-Би-Си", более тысячи британских военнослужащих в настоящее время находятся на территории Украины. Военный контингент, по информации издания, выполняет информационные задачи, связанные с психологическим воздействием и пропагандой в интернете, пишет РИА Новости.

Посольство России в Лондоне прокомментировало данную ситуацию. По словам дипломатов, они и раньше знали, что на Украине присутствуют военные Великобритании, обучая украинцев проведению спецопераций против мирных жителей Донбасса. А данные Би-Би-Си свидетельствуют о том, что Британия стремится расширить свое военное присутствие на Украине. Эти действия будут оценены Россией.