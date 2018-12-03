Порошенко снова жалуется на отказ Путина с ним разговаривать
03.12.2018 05:35
Глава России Владимир Путин не хочет обсуждать инцидент, который произошел в Керченском проливе. С таким заявлением телеканалу France 24 выступил лидер Украины Петр Порошенко, пишет газета Ведомости. По его словам, он уже второй раз пытается связаться с Москвой и организовать переговоры с российским президентом в любом удобном для него формате, но до сих пор он не получил ответа на свой запрос.
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Россия, Белоруссия и Украина - это Русь и некоторые иуды боятся этого воссоединения одного народа. Теперь из-за халуёв сионизма; Вальцмана-Порошенко и Тимошенко-Капительман и Гитлера-Шикельгрубера и ленина-Ульянова-Бланка и Карла Маркса он же Мордехай Леви, понятно и очевидно стало всем, как некоторые представители одного народа на земле, разделяют людей по языку и границам, чтобы легко стравливать их.