Порошенко снова жалуется на отказ Путина с ним разговаривать

03.12.2018 05:35



Глава России Владимир Путин не хочет обсуждать инцидент, который произошел в Керченском проливе. С таким заявлением телеканалу France 24 выступил лидер Украины Петр Порошенко, пишет газета Ведомости. По его словам, он уже второй раз пытается связаться с Москвой и организовать переговоры с российским президентом в любом удобном для него формате, но до сих пор он не получил ответа на свой запрос.