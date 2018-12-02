Назван самый "мощный" паспорт в мире

02.12.2018 11:45



Согласно рейтингу самых сильных паспортов в мире Passport Index, первое место и звание самого "мощного" мирового удостоверения личности занял паспорт ОАЭ, пишет РИА Новости. Второе место, в первый раз уступив лидерство, занял паспорт Сингапура. При составлении рейтинга специалисты учитывали такие показатели, как возможность посещения владельцами удостоверения личности других стран без необходимости оформлять визу или возможность купить визу по прилету. Россия оказалась на 38 позиции в рейтинге.