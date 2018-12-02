София Ротару отказалась принять участие в «Песне года»

02.12.2018 11:31



Популярная украинская певица София Ротару не принимала участие в музыкальной премии "Песня года", которая состоялась в спортивном комплексе "Олимпийский" 1 декабря, пишет газета Известия. По данным, распространенным некоторыми СМИ, она отменила свое участие из-за военного положения, введенного на Украине, однако, представители певицы официальной причины отказа не называют.

Россияне отреагировали на отказ Ротару от участия в церемонии. Многие осудили ее поведение, призвав быть выше политических интриг. Тем не менее, многие, в том числе и музыкант Юрий Лоза, выступили в поддержку певицы, назвав ее "заложником ситуации" и подчеркивая, что Ротару не приехала в Россию из-за возможных неприятных последствий своего выступления, которые могут последовать от радикально настроенных граждан Украины.