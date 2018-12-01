Дмитрий Песков рассказал о письме экс-адвоката Трампа Майкла Коэна

01.12.2018 11:35



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о письме, которое ему написал бывший адвокат американского лидера Дональда Трампа Майкл Коэн, пишет газета Ведомости. Речь в этом письма шла о возможности поддержки проекта строительства небоскреба Trump Tower в российской столице. Тем не менее, Коэну было направлено ответное письмо, в котором Песков сообщал, что администрация президента России строительством не занимается. Также письмо содержало приглашение посетить Петербургский международный экономический форум. После этого, по словам Пескова, собеседники "пропали".