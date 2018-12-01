В Германии предлагают закрыть порты для российских судов
01.12.2018 11:20
Европа и США должны ответить России на ситуацию с арестом украинских военных кораблей, произошедшую в Азовском море. С таким заявлением выступила генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет ТАСС. Она предложила закрыть порты ЕС и США для входа судов РФ, следующих из Азовского моря, до того момента, когда будет урегулирован Керченский конфликт. По ее словам, это могло бы стать хорошим ответом на сложившуюся ситуацию.
Написать комментарий