В Германии предлагают закрыть порты для российских судов

01.12.2018 11:20



Европа и США должны ответить России на ситуацию с арестом украинских военных кораблей, произошедшую в Азовском море. С таким заявлением выступила генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет ТАСС. Она предложила закрыть порты ЕС и США для входа судов РФ, следующих из Азовского моря, до того момента, когда будет урегулирован Керченский конфликт. По ее словам, это могло бы стать хорошим ответом на сложившуюся ситуацию.