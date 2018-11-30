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Киев готовится к военному наступлению

30.11.2018 23:09
Киев готовится к военному наступлению

Как сообщил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, Украина концентрирует войска на мариупольском направлении, пишет газета Известия. Так, по его словам, три бригады ВСУ усилили существующую группировку вооруженных сил страны на данном направлении. Басурин подчеркнул, что это сделано из-за того, что Киев готовится к наступлению, которое произойдет в районе Новоазовска в декабре текущего года.

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