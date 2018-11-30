Чистая прибыль "Газпрома" выросла почти в два раза

30.11.2018 23:00



Как следует из отчетных данных "Газпрома", чистая прибыль компании за период с января по сентябрь 2018 года составила более 1 трлн рублей, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК. В компании связывают данное увеличение показателей с серьезным ростом продаж газа и нефтепродуктов в текущем году.