Чистая прибыль "Газпрома" выросла почти в два раза
30.11.2018 23:00
Как следует из отчетных данных "Газпрома", чистая прибыль компании за период с января по сентябрь 2018 года составила более 1 трлн рублей, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК. В компании связывают данное увеличение показателей с серьезным ростом продаж газа и нефтепродуктов в текущем году.
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Газпром -мечты сбываются ..читай торгуют чужим (нашим значит) а прибыль оставляют себе оставляя нам нищенские 13% с продажи