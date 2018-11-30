Трамп и Путин не пожали друг другу руки в начале саммита G20

30.11.2018 20:34



Во время церемонии фотографирования участников саммита G20 в Аргентине, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обменялись рукопожатиями, пишет РИА Новости. Так, Трамп, который вошел в зал одним из последних, прошел мимо Владимира Путина. Также, Трамп не пожелал приветствовать и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, который стоял рядом с российским президентом.