Московская канатная дорога возобновила работу после кибератаки

30.11.2018 18:55



Московская канатная дорога (МКД) вновь функционирует в штатном режиме, после инцидента с кибератакой своих серверов, сообщает RT. Специалисты МКД провели обслуживание и проверку серверов системы и подтвердили, что канатная дорога готова к штатному функционированию и перевозке пассажиров. Напоминаем, 28 ноября сервера МКД были атакованы неизвестными хакерами, в следствии чего её функционирование было приостановлено.