В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью

30.11.2018 15:00



В 8 регионах Российской Федерации стартует «эксперимент» по выявлению и снижению числа семей, чей доход составляет менее нормы прожиточного минимума, об этом рассказал министр труда и соцзащиты населения Максим Топилин, сообщают РИА Новости. В дальнейшем при благоприятном исходе эксперимента данную программу планируется запустить на всей территории РФ. Пилотные проекты пройдут в 8 регионах РФ, а именно: в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Томской области.