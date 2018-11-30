Сотрудники СБУ обыскивают настоятеля Киево-Печерской лавры

30.11.2018 13:17



Сотрудники СБУ пришли с обысками к настоятелю Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Как передает РИА Новости, об этом сообщает твиттер ведомства. Как сообщается, следственные действия проходят по делу, которое было ранее открыто по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

Напомним также, что некоторое время назад митрополит выступал с заявлением о том, что он владеет «достоверной информацией» о том, что против него украинские власти открыли против него несколько дел.