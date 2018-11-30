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Украина закрыла въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет

30.11.2018 12:34
Украина закрыла въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет

Киев закрыл въезд на территорию Украины мужчинам из России, возраст которых составляет от 16 до 60 лет. Об этом в своем твиттере написал глава страны Петр Порошенко. По его словам, это нужно для того, чтобы на территории Украины не формировались так называемые «частные армии», представляющие вооруженные силы Российской Федерации. Как уточнили позднее, запрет был введен в рамках объявленного ранее режима военного положения.

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