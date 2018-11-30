Украина провела военные учения в акватории Азовского моря

30.11.2018 11:38



Силовики Украины провели в Азовском море учения, передает РИА Новости со ссылкой на Фейсбук пресс-центра штаба Операции объединенных сил страны. В сообщении говорится, что авиация имитировала удар противника с воздуха, а другие экипажи и ЗРК «уничтожили» условного противника. Как отмечается, главной целью учений стала отработка навыков управления огнем в противостоянии противнику в условиях малых высот.