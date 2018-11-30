Германия подозревает русских хакеров в атаке на бундестаг

30.11.2018 11:10



Русские хакеры снова попали под подозрение, сообщает Интерфакс. На этот раз, как пишет Der Spiegel, им вменяют взлом почтовых ящиков депутатов немецкого бундестага. Также атаке подверглись бундесвер и ряд посольств. О том, какие именно данные оказались в распоряжении хакеров, не сообщается.

В беседе с одним из изданий чиновник из спецслужб заявил, что взлом могли устроить русские хакеры из группировок Snake или Turla, которые весной взломали сеть МИД Германии. Но, в последнем случае пока не удалось доказать, что бундестаг взломали именно они.