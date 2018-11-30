На Голанские высоты упала сирийская ракета

30.11.2018 10:29



На Голанские высоты рухнула сирийская ракета класса «воздух-воздух», передает Интерфакс со ссылкой на представителя ЦАХАЛ. Уточняется, что снаряд упал на открытую территорию. В данный момент военные Израиля занимаются обследованием высоты, чтобы найти фрагменты ракеты.

Напомним также, что в минувший четверг Сирия заявила, что военным удалось поразить «враждебные цели». И уже после этого стало известно о падении ракеты на Голанские высоты. Как предполагается, сирийские силы сбили израильские ракеты, которые выпускались против ополченцев Израиля.