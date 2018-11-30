ЕС впервые выдал Китаю беглого коррупционера

30.11.2018 10:02



Власти Болгарии приняли решение об экстрадиции в Китай беглого чиновника, которого подозревают в коррупции. Как передает РИА Новости, информацию об этом распространил госкомитет по надзору КНР. Этот случай стал первым, когда Китаю выдали государственного служащего, из государства, состоящего в ЕС.

Речь идет о чиновнике Яо Цзиньйи из провинции Чжэцзян. В 2005 году он покинул Китай из-за подозрений в коррупционных действиях и злоупотреблении служебным положением.