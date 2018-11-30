Меркель пропустит первый день саммита G20

30.11.2018 06:40



Из-за технических проблем с правительственным лайнером irbus «Konrad Adenauer»​, на котором канцлер Германии Ангела Меркель и ее команда летели на саммит G20 в Аргентину, вынужден был вернуться в Кельн, пишет РБК. При этом лайнер совершил жесткую посадку. В связи с данным инцидентом канцлер не сможет присутствовать на первом дне саммита, так как было принято решение вылететь ранним утренним регулярным рейсом, который следует в Аргентину через Мадрид.