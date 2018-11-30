Путин готов к контактам с Трампом

30.11.2018 05:46



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление о том, что президент США Дональд Трамп и его администрация отменили встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, пишет РИА Новости. Теперь, по его словам, новая встреча лидеров России и США откладывается на неопределенный срок, также как и совместное обсуждение международных проблем. Тем не менее, Песков подчеркнул, что Владимир Путин готов к переговорам с Трампом.