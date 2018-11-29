Ученые находят способ повысить производительность квантовых компьютеров

29.11.2018 23:39



Ученые из Университета Южной Калифорнии (USC) продемонстрировали теоретический метод повышения производительности квантовых компьютеров, что является важным шагом для расширения технологии, способной решить некоторые из самых сложных проблем общества, пишет phys.org.

Метод устраняет слабость, которая препятствует работе компьютеров следующего поколения, подавляя ошибочные вычисления и увеличивая точность результатов, что является критическим шагом прежде, чем машины смогут превзойти классические компьютеры, как предполагалось. Названный «динамической развязкой», этот метод работал на двух квантовых компьютерах, оказавшись проще и надежнее других средств защиты, и к нему можно было получить доступ через облако, которое является первым для динамической развязки.

Этот метод управляет стаккатовыми всплесками крошечных, сфокусированных импульсов энергии, чтобы компенсировать возмущения окружающей среды, которые устраняют чувствительные вычисления. Исследователи сообщают, что им удалось выдержать квантовое состояние в три раза дольше, чем в противном случае в неконтролируемом состоянии.