Главная новогодняя елка России растет в Подмосковье

29.11.2018 23:19



Члены штаба по организации и проведению Общероссийской новогодней елки и представители комитета лесного хозяйства Московской области определились с выбором главной новогодней елки страны, пишет ТАСС. Она растет в Щелковском районе Подмосковья около 100 лет, ее высота составляет 27 метров, а диаметр ствола около 60 см. Главная елка России будет спилена 16 декабря, а через два дня ее доставят в Кремль и установят на Соборной площади. Известно, что украшена елка будет в стиле "Зимний лес".