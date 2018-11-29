Захарова ответила на слова Меркель о смысле санкций против России

29.11.2018 21:15



В ответ на слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что санкции в отношении России вводятся для того, чтобы защитить принципы международного права, представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила политику, как в Германии эти самые права попирают, пишет РБК.

«Принципы?! У Европы?! Какие?!!!!!!!» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Политик привела пример, когда стало известно о прослушке Вашингтоном самой Меркель, никакие санкции против США введены не были, хотя данные действия являются прямым нарушением международного права. Также, она напомнила и о заключении в российской тюрьме Надежды Савченко, которую официальный Берлин требовал немедленно выпустить, в то время, как в настоящий момент, Савченко находится в тюрьме на Украине, и, по ее сведениям, такого ухода как в России не получает.