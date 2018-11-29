Песков прокомментировал отказ Трампа от встречи с Путиным

29.11.2018 20:42



Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле видели сообщение президента Трампа об отмене встречи с Владимиром Путиным, которое он разместил в своем Twitter. Тем не менее, официальной информации на этот счет пока не поступало, пишет ТАСС. По словам Пескова, если эта информация соответствует действительности и встреча лидеров России и США действительно не состоится, у Владимира Путина появится почти два часа времени для того, чтобы пообщаться с коллегами во время саммита.