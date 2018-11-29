Трамп отменил встречу с Путиным

29.11.2018 20:27



Американский лидер Дональд Трамп написал в своем Twitter, что отменяет встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 в Аргентине, пишет РИА Новости. Трамп принял такое решение из-за того, что военные корабли Украины, также как и арестованные моряки до сих пор не возвращены на родину. Президент США подчеркнул, что встреча с Путиным состоится тогда, когда Керченский конфликт будет полностью урегулирован.