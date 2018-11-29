Украина попросит Турцию закрыть Босфорский пролив

29.11.2018 17:00



Киевское правительство хочет попросить Турецкие власти закрыть Босфор для прохода Российских кораблей, сообщают РИА новости. Данная просьба основывается на недавних событиях в Керченском проливе, в ходе которого три военных украинских корабля нарушили государственную границу России и были задержаны пограничной морской службой ФСБ. Украина заявила об открытой военной агрессии со стороны России и пытается всячески «подгадить» своему военному «агрессору».