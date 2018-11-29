Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе

29.11.2018 16:32



По результатам исследований, Россия занимает лидирующую позицию по скорости распространения ВИЧ, среди стран Европы, сообщает РБК. Представленные данные относятся к показателям 2017 года. Из общих 140 тыс. случаев выявления зараженных людей в Европе, 108 тыс. зараженных находятся в России. Таким образом около 70% выявленных случаев ВИЧ приходится на Россию. В основном люди заразились путем гетеросексуального полового акта или через инъекцию шприцом.