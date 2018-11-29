В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры

29.11.2018 14:56



Сотрудник прокуратуры был атакован сотрудником полиции, вооруженным ножом, сообщают РИА новости. Работник прокуратуры был ранен в ходе нападения, которое совершил следователь полиции, использовавший в качестве оружия нож. Крупных жертв удалось избежать, в силу того, что прибывшие коллеги потерпевшего пришли ему на помощь. Работник прокуратуры получил не сильные ранения, а нападавший был задержан. Причины нападения неизвестны, так как нападавший отказался давать какие-либо показания.